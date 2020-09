Everton forza cinque, West Bromwich travolto: Calvert-Lewin show, primo gol per James Rodriguez

Ancora un successo per l’Everton di Carlo Ancelotti che travolge 5-2 il West Bromwich. Inizio difficile per i padroni di casa, con il vantaggio degli ospiti al 10′ ad opera di Diangana, bravo ad insaccare con un sinistro da fuori; il pari dell’Everton alla mezzora, con il primo dei tre gol di Calvert-Lewin, pronto a segnare da posizione ravvicinata. Quindi il sorpasso, allo scadere del primo tempo, ad opera di James Rodriguez (primo gol con la maglia de toffees) con un bel sinistro diretto all’angolino basso della porta. Nella seconda frazione, in apertura, Pereira illude i suoi pareggiando i conti direttamente da calcio piazzato, ma la squadra di Ancelotti dilaga: al 54′ nuovo sorpasso con Keane, poi tra il 62′ ed il 66′ Calvert-Lewin completa la personale tripletta di giornata. Everton momentaneamente in testa alla classifica.

Foto: Twitter Everton