Everton, ecco Ancelotti: “Sono qui per l’ambizione e la storia del club. L’obiettivo è crescere negli anni”

A Goodison Park sta parlando in conferenza stampa Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton. Queste le sue dichiarazioni: “Perché ho scelto l’Everton e sono qui? L’ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L’atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua. Tutti sono stati gentili con me, dal proprietario ai tifosi. Ieri è stato un bel giorno per me. Ho visto la squadra e mi sono fatto una prima idea. Oggi inizio a lavorare con tante voglia, sono eccitato e voglio provare a fare del mio meglio per aiutare la squadra a migliorare, ad essere competitiva e a dare gioia ai tifosi. E’ tanto tempo che questa squadra non vince qualcosa, noi ci proveremo anche se ovviamente non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte. Ma con idee e obiettivi chiari sono sicuro che possiamo migliorare. La rosa a disposizione? Una buona squadra, abbiamo un mix di giovani e giocatori esperti, quindi una buona base. Possiamo ovviamente migliorare, ma ora ci aspetta un periodo con partite importanti. Poi penseremo a come migliorare la rosa. Ora contano solo i risultati, poi penseremo a tutto il resto”.

Foto: Everton sito ufficiale