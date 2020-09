Everton, Doucouré: “Contenti per i tre punti, Ancelotti ha creduto in me”

Abdoulaye Doucouré, centrocampista dell’Everton, ha commentato ai microfoni di Sky Sport Uk l’esordio vincente contro il Tottenham, nel post gara: “Siamo molto contenti per il risultato. Abbiamo lavorato tanto, la squadra ha giocato ed il manager è stato concentrato al 100%. Siamo contenti per questi 3 punti”. Una battuta poi su Ancelotti:” Ha creduto in me e spero di averlo ripagato sul campo”.

