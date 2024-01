Everton, che guaio! La FA gli notifica un’altra violazione

L’Everton non sembra trovare pace questa stagione. Dopo la penalizzazione di metà novembre con -10 punti, per avere violato le regole del Fair Play Finanziario, ci sono altri guai in vista. Secondo quanto appreso da The Athletic, i Toffees aspettano per la giornata di oggi un comunicato dall’ente regolatore del massimo campionato inglese, la Football Association, per avere commesso la stessa violazione del FFP nel triennio che si è concluso a giugno 2023. Questo il comunicato dell’Everton: “Il club Everton sostiene di essere stato aperto e trasparente nelle informazioni fornite alla Premier League e di aver sempre rispettato l’integrità del processo. Il Club ha agito con la massima buona fede e non comprende le accuse avanzate. Il processo di appello inizierà a breve e il caso del Club sarà ascoltato a tempo debito da una commissione d’appello nominata secondo le regole della Premier League”.

Foto: logo Everton