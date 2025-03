Everton, bandito il colore rosso nel nuovo stadio. E anche il ketchup sarà blu

L’Everton si prepara a dire addio a Goodison Park, la sua casa dal 1892, per trasferirsi nel nuovo stadio situato sul molo del Bramley-Moore Dock. L’impianto è attualmente in fase di collaudo e, dalla prossima stagione, sarà pronto ad accogliere i Toffees. Oltre a un’arena ultramoderna da 52.888 posti, i tifosi dell’Everton troveranno una curiosa novità nel nuovo stadio: il ketchup non sarà rosso. La decisione nasce dall’associazione cromatica con i rivali cittadini del Liverpool, i Reds, motivo per cui la celebre salsa sarà servita in una versione blu, in linea con i colori del club. A svelare l’inedita scelta è stato un tifoso presente a una partita delle giovanili disputata nel nuovo stadio, un test in vista dell’apertura ufficiale. Questi eventi servono per rodare la struttura prima del debutto nei grandi appuntamenti della prossima stagione, con l’Everton pronto a inaugurare una nuova era nella sua storia. Lo riporta Calcio e finanza.

Foto: sito Everton