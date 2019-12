Everton-Arsenal a reti bianche: Ancelotti e Arteta in tribuna a Goodison Park

Termina a reti bianche la sfida tra Everton e Arsenal, che si dividono la posta in palio non andando oltre lo 0-0 nella sfida valida per la 18esima giornata di Premier League. A Goodison Park gara speciale per Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, entrambi presenti in tribuna: i due tecnici da poco annunciati esordiranno nel Boxing Day con le loro rispettive nuove squadre.

Foto: Twitter ufficiale Everton