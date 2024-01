Everton, arriva il comunicato del club dopo la notifica

Non si è fatto attendere troppo il comunicato dei Toffees dopo la notifica di violazione del Fair Play Finanziario ricevuta questa mattina. Questa la nota dell’Everton: “L’Everton Football Club prende atto della decisione della Premier League di deferire il club per una violazione delle regole di profitto e sostenibilità per il periodo di valutazione che termina con la stagione 2022/23 a una commissione indipendente della Premier League. Si tratta di un periodo che riguarda le stagioni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Comprende quindi esercizi (2019/20, 2020/21 e 2021/22) per i quali il Club ha già ricevuto una sanzione di 10 punti. Il Club sta attualmente impugnando tale sanzione. La Premier League non dispone di linee guida che impediscano che un club venga sanzionato per presunte violazioni in esercizi finanziari già sanzionati, a differenza di altri organi di governo. Il Club deve ora difendersi da un altro reclamo della Premier League che comprende gli stessi periodi finanziari per i quali è già stato sanzionato, prima ancora che tale ricorso sia stato esaminato. Il Club ritiene che ciò derivi da un’evidente carenza delle regole della Premier League.

Foto: logo Everton