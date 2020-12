Everton, Ancelotti senza James Rodriguez questa sera contro il Chelsea

Sfida da ex questa sera per Carlo Ancelotti che sfiderà con il suo Everton il Chelsea, lanciatissimo in Premier League.

L’ex tecnico del Napoli dovrà fare a meno della stella James Rodriguez per la sfida ai blues. Il nazionale colombiano si è infortunato al polpaccio nel pareggio dello scorso fine settimana contro il Burnley e non si è allenato per tutta la settimana, dunque non potrà prendere parte alla sfida contro gli uomini di Lampard.