Dall’Inghilterra: Everton al lavoro per il riscatto di André Gomes. Il Barça…

L’Everton vuole riscattare André Gomes. Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito dal Barcellona, ha convinto tutti durante questa prima parte di stagione con la maglia dei Toffees. Al punto che il club inglese – come riferito dal Mirror e confermato dal tecnico Marco Silva – è già al lavoro per acquistare a titolo definitivo il classe ’93. Il Barça, dal canto suo, non intende fare sconti rispetto alle richieste estive, ma l’Everton punterà tutto sulla volontà del diretto interessato, che sembra entusiasta della nuova vita in Inghilterra.

Foto: Twitter personale André Gomes