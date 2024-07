Evans: “Se non avessi rinnovato con lo United, probabilmente mi sarei ritirato”

Un anno di prolungamento per restare ancora al Manchester United. Intervenuto ai microfoni della BBC, Jonny Evans ha dichiarato che probabilmente si sarebbe ritirato dal calcio se non avesse firmato il rinnovo con i Red Devils: “I dettagli hanno richiesto più tempo del previsto, ma sapevo che non sarei andato da nessun’altra parte. O restavo qui o probabilmente mi ritiravo”.

Foto: Twitter United