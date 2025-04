Evani: “Voi in B e tifosi Samp da Champions, l’ho detto alla squadra e spero scatti la molla”

Alberico Evani si è presentato in conferenza dopo la nomina dei giorni scorsi, è lui il nuovo allenatore della Sampdoria al posto di Semplici. “È bello tornare in una società dove sono stato tantissimi anni fa. È un ambiente straordinario, i tifosi mi hanno sempre rispettato. Ho accettato subito la proposta senza pensare alle difficoltà, ci sono problemi ma vorrei tanto aiutare la squadra a tirarsi fuori da questa situazione. Ho trovato un gruppo positivo, ho chiesto disponibilità e mi hanno sorpreso positivamente. Li ho visti bene, sono consapevoli dell’importanza di queste sei finali. Stiamo lavorando su un sistema di gioco che garantisca equilibrio, squadra compatta, corta e stretta. Nessuno può fare miracoli, mi affido a disponibilità e intelligenza. Il gruppo è positivo, manca quella sana ignoranza per arrivare in maniera sporca ai risultati. Questa squadra ha pochi leader e si deprime nei momenti di difficoltà. Sono giocatori individualmente validi, ma dobbiamo essere squadra. Abbiamo un tempo limitato e nessun margine di errore. Vincere sabato ci permetterebbe di lavorare con più entusiasmo. Mancini? Lui la Samp la sente nell’anima, vederla così gli fa male. Coda e Niang hanno le caratteristiche utili per giocare insieme. C’è sempre un pensiero per Vialli e Mantovani. Alla squadra ho detto ‘voi siete in Serie B ma il pubblico Samp e da Champions’. Spero sia scattata la molla per una bella prestazione”.

foto: instagram Sampdoria