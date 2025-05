Evani: “Situazione critica, ma la Sampdoria deve restare in Serie B”

08/05/2025 | 12:50:25

L’allenatore della Sampdoria Alberico Evani ha presentato la scottante partita di Serie B tra blucerchiati e Salernitana, un match decisivo per la permanenza nella lega cadetta. “Questa partita dipenderà molto da noi. La situazione è diventata ancora più critica non tanto per quello che abbiamo fatto noi ma per risultati che hanno fatto le avversarie nelle ultime settimane. Abbiamo lo scontro diretto e dobbiamo essere superiori a loro”. Sulla delicatezza della sfida e l’obbligo di restare in B: “Questa società deve rimanere in questa categoria, domani vincerà la squadra che azzarderà di più”.

FOTO: X Italia