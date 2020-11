Evani: “Potevamo fare anche meglio, gruppo straordinario”

Alberico Evani, vice di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della facile vittoria sull’Estonia (4-0 il risultato finale):

“Sapevamo che non si poteva sbagliare, ci sono partite come questa in cui hai tutto da perdere.

Abbiamo provato a giocare, non era facile perché lanciavano molto la palla. Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana straordinaria in questo gruppo.

Vialli? Stasera in panchina faceva quello che di solito faccio io. Per fortuna è andato tutto bene. Onestamente credo che potevamo fare anche meglio, i ragazzi hanno delle qualità in cui lo sviluppo poteva essere espresso meglio.

Mancini tornerà a Reggio? Spero di sì, abbiamo bisogno della sua personalità e del suo carisma”.