Evani: “Per la Salernitana recuperiamo Ioannou. Futuro? Restare non è mai stata una mia prerogativa”

21/06/2025 | 14:00:14

Il tecnico della Sampdoria Evani ha presentato in conferenza la gara contro la Salernitana, che può valere la permanenza in Serie B: “Ioannou? Ha avuto difficoltà a inizio settimana al ginocchio ma adesso è recuperato a pieno. Restare il prossimo anno? Sinceramente non è mai stata una mia prerogativa. Sono venuto per cercare di dare una mano, cerco di fare del mio meglio poi sarà la società a fare le valutazioni. Penso a chiudere bene la stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale italiana