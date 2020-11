Evani: “Ogni partita è importante. Covid-19? Non facciamo polemiche”

Il ct Evani, oggi sulla panchina dell’Italia per sostituire Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport per presentare la sfida contro l’Estonia: “Con queste difficoltà ci dobbiamo convivere. Era in preventivo giocare con una squadra giovane. Mancini non parlerà direttamente con me, ma avrà un contatto diretto con un collaboratore. Ci darà indicazioni prima e durante il match. Polonia? Tutte le partite sono importanti. Certo, mi fa piacere essere in questo ruolo, ma avrei preferito che ci fosse stato qui Roberto. Serve una figura come lui. Spero di riuscire a sopperire in parte alla sua mancanza. Covid? Non vogliamo fare polemiche, ci atteniamo alle regole, siamo super controllati. Cerchiamo di fare il nostro, giocare è anche un modo per dare gioia a chi sta soffrendo.”

Foto: Claudio Villa/Getty Images