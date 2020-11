Evani: “Le mie idee coincidono con quelle di Mancini, possiamo dare spazio ai giovani”

Alberico Evani, assistente ct dell’Italia, sarà in panchina nei prossimi impegni azzurri a causa della positività di Roberto Mancini al Covid-19, ecco le sue parole alla Rai:

“Ne avrei fatto a meno volentieri, prendo solo il posto in panchina ma le nostre idee coincidono.

In realtà è come se ci fosse lui. La situazione è difficile però i ragazzi sono intelligenti e disponibili.

Possiamo dare spazio ai giovani, far fare loro esperienza, chi ha meno minutaggio ma con un occhio a gioco e risultato”.

Foto: sito ufficiale Figc