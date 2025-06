Evani: “La Sampdoria ha fatto altre scelte. Il mio lavoro è sotto gli occhi di tutti, tranne della società”

28/06/2025 | 09:40:30

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha confermato l’addio alla Sampdoria: “Ci siamo visti, non mi hanno detto nulla, ma ho capito che sarà così. Per come era cresciuta la squadra questo sarebbe potuto essere un ottimo punto di partenza. Visto come abbiamo giocato al playout? E quel gol sbagliato da Niang a Castellammare: lo rivedo ancora di notte…. Poteva essere un punto di partenza, invece la società farà altre scelte. Peccato. Io sono orgoglioso di quello che mi hanno detto giocatori e tifosi. Ho sprecato tante energie e non solo per la squadra, avrei preferito dedicarle alle partite. Se ho detto di sì in quella situazione, figurarsi se non l’avrei detto adesso. Quello che ho fatto è sotto gli occhi di tutti, anzi: della società no”.

Foto: instagram Sampdoria