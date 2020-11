Evani: “Ci teniamo a far bene. Lewandowski? Un fuoriclasse”

Alberigo Evani, CT che sostituirà anche stasera sulla panchina della Nazionale italiana, ha parlato in vista della sfida di stasera con la Polonia di Nations League.

Queste le sue parole a Rai Sport: “Ci teniamo a far bene e continuare il momento positivo. Mancini? E’ dispiaciuto perchè ci tiene molto a stare con il gruppo perchè ormai lo sente suo. Però è anche tranquillo perchè sa che giocatori ha. Ha ragazzi straordinari perchè gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per portare a casa il risultato . Pareggio? Certo sarebbe tutto aperto ma poi dovremmo vincere con la Bosnia e tifare Polonia con l’Olanda. Non si possono fare certi calcoli. Non si può giocare per un risultato ma per cercare di portare in campo i nostri principi in entrambe le fasi di gioco e possibilmente essere più bravi dell’avversario. E’ difficile conquistare un risultato se giochi peggio dell’avversario”.

Su Lewandowski: “E’ un attaccante straordinario, è pericoloso e completo. Purtroppo non c’è da preoccuparsi solo di lui. La Polonia è una squadra via che ha altri giocatori importanti. Cercheremo di limitare le loro forze e sfruttare i loro punti deboli che anche loro hanno”.

Foto: Twitter VivoAzzurro