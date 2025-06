Evani: “C’erano dubbi, ma siamo andati oltre alle aspettative. Cragno? Tendine d’Achille”

15/06/2025 | 23:45:29

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Francesco Evani, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana: “Questo mese abbiamo fatto un grandissimo lavoro tecnico tattico, ma abbiamo anche rafforzato lo spirito nel gruppo. Siamo passati dalle lacrime a momenti di soddisfazione. Sono due mesi che lavoriamo con difficoltà, c’era un’atmosfera diversa, il sentimento è stato diverso. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, nel calcio quello fatto stasera domani non conta più, cercheremo di limitare i punti di forza della salernitana e di recuperare più energie possibili“.

Sull’infortunio Alessio Cragno: “Purtroppo sappiamo già l’esito: si è rotto il tendine di Achille, sembrava un infortunio muscolare, poi quando siamo arrivati nello spogliatoio ci ha detto che era il tendine. Mi dispiace per il ragazzo perché è un grande giocatore, ma soprattutto una grande persona”.

Ancora sulla partita: “Siamo andati oltre alle aspettative, c’erano tanti punti interrogativi per noi e per loro. Noi siamo stati discretamente bravi, perché abbiamo dovuto spendere tanto. Durante questo mese, da una parte c’era il dubbio su come arrivavamo, che ci dava però delle certezze dal punto di vista caratteriale. Non solo in chi ha giocato, ma anche in quelli fuori”.

Ha proseguito parlando del rosso rimediato da Borini: “In questo mese non ha lavorato a pieno regime con la squadra, ha lavorato una settimana ed è un giocatore sul quale puntavamo. Non ho visto l’episodio ma mi dicono sia rosso, un giocatore della sua esperienza poteva stare forse più attento“.

