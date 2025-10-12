Evan Ferguson: “Dire di no a un club come la Roma è difficile”

12/10/2025 | 18:30:00

L’attaccante della Roma, Evan Ferguson, è tornato a parlare dal ritiro della nazionale irlandese in un’intervista a RTE Sport. Queste le sue parole:

“Il finale della passata stagione è stato difficile. Ci ho riflettuto e ho deciso che volevo cambiare, provare qualcosa di nuovo, dato che ero in Inghilterra da quattro o cinque anni. Poi è arrivata la Roma, e dire di no a un club del genere è stato difficile. Sapevo che fosse un grande club, ma quando arrivi ti rendi davvero conto che è molto più grande di quanto pensassi. I tifosi sono pazzi per la squadra. La maggior parte dei compagni di squadra parla inglese, e il cibo è molto migliore in Italia. Le differenze tra Serie A e Premier League? Il gioco è diverso: molto più tattico, con duelli uno contro uno ogni settimana contro squadre che adottano sistemi diversi”.

Foto: Instagram Roma