Evacuo da record: miglior marcatore di sempre delle Serie C

Festa doppia per il Trapani. La squadra siciliana si è imposta per 2-0 sulla Casertana, ma oltre ai tre punti c’è un altro importante traguardo individuale da festeggiare. L’attaccante Felice Evacuo è entrato di diritto nella storia della Serie C grazie al gol messo a segno nella sfida odierna. Per il classe 1982 si tratta dunque della rete numero 164 che gli ha permesso di battere il precedente record di Gianni Califano.

Foto: Facebook Trapani