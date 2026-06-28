Eustaquio la sblocca al 92′, il Canada piega il Sudafrica e vola agli ottavi
28/06/2026 | 22:57:31
Eustaquio in pieno recupero regala gli ottavi di finale al Canada. Sembravano pochi 90′ per eleggere la vincente del primo sedicesimo di finale ai Mondiali, al 92′ arriva il gol di Eustaquio per il Canada che fa fuori il Sudafrica. Una gara povera di emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per il doppio salvataggio sulla linea sudafricana nel finale. Nel secondo tempo non cambia troppo, con la partita che non si sblocca fino al 91′, quando un destro dal limite di Eustaquio manda il Canada agli ottavi di finale.
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