Europeo Under 21: stasera Belgio-Italia, azzurrini in semifinale se…

L’Italia si gioca stasera l’accesso alle semifinali dell’Europeo Under 21, agli azzurrini di Di Biagio, impegnati contro il Belgio, serve un miracolo (o quasi). Ricordiamo che volano al turno successivo accedono le prime classificate dei tre gruppi più la miglior seconda, andiamo ad analizzare le combinazioni possibili. Dopo le gare di oggi, Inghilterra e Croazia sono aritmeticamente eliminate dalla competizione, così come Serbia e Belgio. L’Italia deve provare a qualificarsi da prima del girone: gli azzurrini devono vincere domani con il Belgio e sperare in un successo della Spagna iberici contro la Polonia ma solo con uno o due gol di scarto, non di più. In questo modo, l’Italia chiuderebbe al primo posto e sarebbe qualificata alle semifinali. Più complicata, invece, l’ipotesi di passare il turno come miglior seconda. Romania e Francia, entrambe a 6 punti, con un pareggio (che le proietterebbe a 7 punti) avrebbero la qualificazione garantita, la Romania da prima (per differenza reti) e i transalpini come seconda, in quanto nessun’altra possibile seconda può arrivare a quota 7 punti. Occhio, dunque, al possibile “biscotto” che non lascerebbe scampo all’Italia. In ogni caso, gli uomini di Di Biagio non hanno più il destino nelle proprie mani…

21:00 Belgio-Italia

21:00 Spagn-Polonia

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro