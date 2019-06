Europeo Under 21, la Spagna vola in finale con la Germania: 4-1 alla Francia

Sarà Spagna-Germania la finalissima dell’Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Italia. Le Furie Rosse di De la Fuente schiantano i pari età della Francia con un sonoro 4-1. Al Mapei Stadium è la Francia a passare subito in vantaggio su calcio di rigore, poi la rimonta spagnola con Roca, Oyarzabal, Olmo e Mayoral, Domenica alle 20.30 i giovani iberici affronteranno la Germania, nell’atto finale dell’Europeo di categoria.

Foto: Twitter ufficiale Euro Under 21