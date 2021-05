Europeo Under 21: la Spagna soffre ma vola in semifinale. Decide Javi Puado ai supplementari

La Spagna Under-21 ha avuto bisogno dei tempi supplementari per superare la Croazia ed accedere così alle semifinali dell’Europeo di categoria. Decisivo Javi Puado, attaccante dell’Espanyol che ha segnato una doppietta da subentrante, il classe ’98 ha segnato il vantaggio al 66’, ed il gol vittoria al 110′. Per i croati aveva pareggiato Ivanusec su calcio di rigore al 94’. Quasi tutta la partita disputata dal milanista Brahim Diaz, mezz’ora finale dalla panchina per il giallorosso Villar.