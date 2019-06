Europeo Under 21: la Germania è la prima finalista, poker in rimonta alla Romania

La Germania è la prima finalista dell’Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Italia. Nella prima semifinale, giocata al “Dall’Ara” di Bologna, i tedeschi hanno superato in rimonta la Romania con il punteggio finale di 4-2: decisive le doppiette di Waldschmidt (sempre più capocannoniere del torneo) e di Amiri, in risposta ai due gol realizzati da Puscas. Al termine di una semifinale dalle mille emozioni, dunque, fa festa la Germania che ora aspetta l’esito di Spagna-Francia (fischio d’inizio stasera alle ore 21) per conoscere l’avversaria nella finalissima.

Foto: Twitter ufficiale Uefa Euro Under21