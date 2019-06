Europeo Under 21: Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per l’inizio del tanto atteso Europeo Under 21. L’Italia ospita la Spagna al Dall’Ara nella sfida inaugurale della competizione. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00; ecco, di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai ct delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Pellegrini, Mandragora, Barella; Chiesa, Kean, Zaniolo. CT: Di Biagio

SPAGNA (4-1-4-1): Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Marin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian Ruiz, Oyarzabal; Mayoral. CT: De La Fuente

Foto: Figc