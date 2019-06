Europeo Under 21: domani Italia-Spagna, le ultimissime sulla formazione

Un girone di certo non semplice, ma l’Italia Under 21 non ha intenzione di sfigurare all’europeo di categoria che si gioca in casa. Domani contro la Spagna alle ore 21:00 ci sarà l’esordio e mister Di Biagio sa di poter contare su dei giocatori di livello. Nel 4-3-3 azzurro ci sarà in porta Meret, vinto il ballottaggio con Audero, mentre in difesa spazio al quartetto Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta ma si dovrebbe partire con Pellegrini, Tonali e Barella. Il giocatore del Cagliari si gioca il posto da titolare con il romanista Zaniolo. In attacco, visto il forfait di Pinamonti, ci sarà il tridente formato da Chiesa, Kean e Cutrone.

Italia (4-3-3): Meret; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Barella; Chiesa, Kean, Cutrone. Allenatore: Di Biagio

Foto: Sito Figc