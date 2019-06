Europeo Under 21: le possibili combinazioni del Gruppo A. Italia in semifinale se…

La sconfitta patita ieri sera al Dall’Ara contro il Belgio ha complicato il cammino degli azzurrini nell’Europeo Under 21. I ragazzi del ct Di Biagio hanno difatti subito una brutta battuta di arresto dopo l’ottimo successo maturato nella prima giornata della competizione contro la Spagna. Vediamo nel dettaglio i possibili scenari che potrebbero portare alla qualificazione degli azzurrini alle semifinali, ricordando che soltanto le prime squadre e la migliore seconda dei tre gironi otterranno il tanto agognato pass.

L’Italia conquisterebbe la certezza della qualificazione come prima del proprio girone se dovesse battere il Belgio e, allo stesso tempo, se la Spagna dovesse superare la Polonia con massimo due gol di scarto. In questo caso, infatti, Polonia, Italia e Spagna raggiungerebbero quota 6 punti in classifica ma la differenza reti negli scontri diretti premierebbe gli azzurri. Molto dipenderà pertanto dal numero di gol di scarto con i quali la Spagna supererebbe i rivali polacchi. Se l’Italia dovesse battere il Belgio ma chiudere il proprio girone al secondo posto, gli azzurri dovranno sperare che negli altri raggruppamenti nessuna seconda superi quota 6 punti o che non vi siano formazioni che, nonostante lo stesso punteggio, abbiano una miglior differenza reti complessiva.