Europei U21, l’Inghilterra cala il bis ed elimina la Germania. Israele ai quarti di finale

Sono appena terminate le sfide delle 18.00 dell’Europeo U21. L’Israele supera di misura la Repubblica Ceca, grazie al gol messo a segno da Gandelman nel finale, e si qualifica ai quarti di finale dell’Europeo Under-21 da seconda classificata nel girone C alle spalle dell’Inghilterra. Viene clamorosamente eliminata al primo turno la Germania campione in carica, dopo essere stata battuta dalla nazionale inglese con un netto 2-0, firmato dalle reti di Archer ed Elliot, arrivate entrambe nel corso della prima frazione. Tre Leoni, ai quarti, se la vedranno con i pari età del Portogallo. Isrealiani che, invece, affronteranno i padroni di casa della Georgia per un posto in semifinale, traguardo che può valere la qualificazione alla prossima Olimpiade di Parigi.

Foto: Instagram UEFA