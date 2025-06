Europeo U21, la Germania stende la Francia: 3-0. Sarà finale contro l’Inghilterra

25/06/2025 | 23:00:11

Tutto facile per la Germania nella semifinale contro la Francia. I tedeschi dominano in lungo e largo la sfida mettendo subito in discesa la partita con le reti id Weiper e Woltemade nel primo quarto d’ora di gioco. I transalpini si svegliavano troppo tardi cercando di riaprire la gara solo nel finale del primo tempo e poi subendo a lungo anche nella ripresa. Allo scadere, dopo un lungo check del VAR, arriva poi la terza rete tedesca con Gruda. Adesso la finale contro l’Inghilterra.

Foto: Instagram Uefa Euro