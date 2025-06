Europeo U21, che quarti di finale: c’è Spagna-Inghilterra, l’Italia sfida la Germania

19/06/2025 | 10:00:56

Il tabellone dei quarti di finale dell’Europeo Under 21 promette spettacolo e grande equilibrio, con incroci dal sapore di big match assoluti. Spicca il confronto tra Spagna e Inghilterra , due tra le nazionali più attrezzate del torneo: talento da vendere, ritmo alto e individualità capaci di spaccare la partita in qualsiasi momento. Partita da copertina .Sfida ad altissimo tasso tecnico anche tra Portogallo e Paesi Bassi: lusitani sempre temibili nelle categorie giovanili, ma occhio agli Oranje, squadra solida e ben organizzata. Per l’Italia l’ostacolo si chiama Germania, un classico del calcio europeo: gara da dentro o fuori, dove serviranno personalità e qualità. I tedeschi arrivano con grande fiducia, ma gli Azzurrini non vogliono fermarsi. Chiude il quadro il duello tra Danimarca Francia: i transalpini partono con i favori del pronostico, ma la Danimarca ha dimostrato solidità e idee chiare. Foto: Instagram Azzurri