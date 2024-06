L’Europeo in corso sta regalando record e sorprese. Per quanto riguarda il primo caso bisogna annoverare anche un record per gli allenatori. Infatti questo in corso è il primo campionato Europeo in cui più di due allenatori della stessa nazionalità hanno passato la fase a gironi: Luciano Spalletti, Domenico Tedesco, Francesco Calzona e Vincenzo Montella.

Foto: instagram Euro 2024