Europei Under 21: stasera Italia-Polonia, azzurrini a caccia della semifinale

E’ già una gara decisiva la seconda degli azzurrini di Di Biagio all’Europeo Under 21. Il match d’esordio, contro la Spagna, è stato durissimo ma alla fine ha premiato l’Italia con tre punti in rimonta. Adesso gli azzurrini cercano conferme contro la Polonia, stasera alle ore 21. Con un successo gli uomini di Di Biagio metterebbero quasi certamente piede in semifinale, garantendoci il pass per le Olimpiadi della prossima estate in Giappone.

18:30 Spagna-Belgio

21:00 Italia-Polonia

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro