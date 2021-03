L’Italia di Nicolato ha fatto il suo, vincendo la partita di ieri contro la Slovenia per 3-0 ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale. Oggi ci sono le altre partite dell’Europeo Under 21 dei gruppi C e D per completare la fase a gironi . Ecco il programma:

Gruppo C

ore 18

Croazia-Inghilterra

Danimarca-Russia

Gruppo D

ore 18

Islanda-Francia

Svizzera-Portogallo