Europei Under 21, l’Italia sfiderà la Germania ai quarti di finale. Nunziata: “Partita storica, non c’è un favorito”

19/06/2025 | 16:55:55

Sarà la Germania l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale dell’Europeo Under 21. La Nazionale tedesca si è infatti imposta per 2-1 contro l’Inghilterra e ha chiuso al primo posto nel Girone B. Appuntamento quindi alle 21 di domenica 22 giugno alla Dac Arena di Dunajska Streda. Questo il commento del ct azzurro Carmine Nunziata ai taccuini del sito ufficiale della FIGC: “La Germania è molto forte come tutte le squadre che sono arrivate ai quarti. Ha giocatori di qualità e gioca da squadra, sarà sicuramente una partita difficile. In queste gare secche non ci sono favoriti, sono partite un po’ particolari in cui ti giochi tutto in novanta minuti. L’unica sorpresa forse è la Danimarca ma l’avevamo incontrata a marzo a Cittadella (1-1, gol di Sorensen e Prati, ndr) e la ritengo una squadra forte”.

Foto: sito FIGC