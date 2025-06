Europei Under 21, l’Italia ai quarti di finale: battuta la Slovacchia 1-0 (Casadei)

14/06/2025 | 23:02:08

Soddisfazione per l’Italia Under 21 che si qualifica ai quarti di finale dell’Europeo Under 21. La compagine di Nunziata, dopo la vittoria 1-0 sulla Romania, bissa lo stesso risultato contro la Slovacchia padrona di casa. Un successo per 1-0 grazie a un gol di Casadei al 7′. Italia che poi non è riuscita a chiudere la gara, soffrendo nel finale, con altro miracolo di Desplanches a blindare la vittoria. Italia che si qualifica, ora martedì sfiderà la Spagna per il primo posto nel girone. Da valutare le condizioni di Baldanzi uscito per un colpo a una gamba.

Foto: X Azzurri