Europei Under 21, la prima semifinale è Inghilterra-Olanda

21/06/2025 | 23:09:25

Decisa la prima semifinale dell‘Europeo Under 21. Sarà Inghilterra-Olanda. I Tre Leoni battoni u favoriti della Spagna per 3-1, raggiungendo così l’Olanda che nel pomeriggio ha battuto per 1-0 il Portogallo. Match messo in discesa già nelle prime battute, con i gol messi a segno da McAtee al 10′ e da Elliott al 15′. L’arbitro fischia un calcio di rigore a favore della Spagna che Javi Guerra – in forza al Valencia e obiettivo di mercato del Milan – trasforma con freddezza. Nonostante il gol subito, l’Inghilterra gioca la ripresa con la giusta lucidità e nel finale chiude i giochi con il rigore trasformato da Anderson. Finisce 3-1. Domani tocca all’Italia contro la Germania.

Foto: sito Uefa