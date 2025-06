Europei Under 21, grande rimonta della Francia che va in semifinale. Battuta la Danimarca 3-2

22/06/2025 | 20:18:55

La Francia con una grande rimonta, vince 3-2 sulla Danimarca e si qualifica per la semifinale degli Europei Under 21. Ma quanta sofferenza per i transalpini. La Danimarca fa una partita strepitosa, tanto da portarsi in vantaggio già al 18′ con la rete messa a segno da Bischoff. La Francia reagisce già nel primo tempo, trovando il pari a un soffio dall’intervallo con Cisse. Nella ripresa Sorensen riporta avanti i danesi dopo appena 4 minuti: un risultato poi gestito quasi fino alla fine. Appunto, quasi: tra l’84’ e l’85’, la formazione transalpina riemerge dal baratro e ribalta la partita. Prima Merlin firma il 2-2, poi Tel realizza la rete del sorpasso. Delusione per la Danimarca, che aveva cullato il sogno di qualificarsi. Francia che attende la vincente di Italia e Germania.

Foto: sito Uefa