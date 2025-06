Europei Under 21 al via. Baldanzi: “Non mi sento la stella. Siamo un gruppo forte”

10/06/2025 | 20:30:49

Inizia l’avventura nel Campionato Europeo della Nazionale Under 21, che domani sera allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava (ore 21, diretta su Rai 2 – arbitra il greco Vassilis Fotias) affronterà la Romania nel primo match di un girone che comprende anche i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna, avversarie alle 18 a Bratislava nell’altro incontro del Gruppo A. L’Italia – che detiene con la Spagna il primato di titoli conquistati, cinque – è reduce però da un lungo digiuno. Ha vinto infatti il suo ultimo Europeo ventuno anni fa e non raggiunge la finale dal 2013, quando in Israele fu sconfitta 4-2 dalla Furie Rosse dei vari Morata, Thiago Alcantara, Isco, de Gea, Koke e Rodrigo. Da allora, complice anche la sfortuna, non è mai andata oltre i quarti di finale. Nel giugno 2023 in Romania la squadra di Paolo Nicolato fu battuta 2-1 all’esordio dalla Francia. Una sconfitta ingiusta e frutto di una svista arbitrale nel secondo minuto di recupero quando, in assenza del Var e della Goal Line Tecnology, l’olandese Lindhout e i suoi assistenti non si accorsero che il pallone colpito di testa da Raoul Bellanova aveva interamente oltrepassato la linea di porta. Non bastò il successo nella seconda gara con la Svizzera perché, nel terzo e ultimo match del girone, il gol dell’attaccante norvegese Botheim rimandò a casa gli Azzurrini.

Reduce da una seconda parte di stagione con la Roma in cui ha trovato più spazio e minutaggio, Tommaso Baldanzi ha dato il suo prezioso contributo nelle qualificazioni segnando quattro reti, tre delle quali in occasione del successo con la Norvegia a Stavanger. Ora sogna un Europeo da protagonista: “Se mi sento la stella di questa squadra? No, siamo tutti giocatori importanti, ci sono tanti ragazzi con molte presenze in Serie A. Ci siamo preparati, aspettiamo questo momento e sappiamo quanto sia importante partire bene”. La stanchezza non deve essere un alibi: “La fatica ora passa in secondo piano perché tutti volevamo essere qui e tutti hanno dato il massimo per essere nella lista dei convocati. Questo è un gruppo forte, non mancheranno sicuramente l’attaccamento alla maglia e la coesione. Sentiamo la responsabilità di fare un grande Europeo e vogliamo arrivare il più lontano possibile per onorare la Nazionale”.

Foto: sito FIGC