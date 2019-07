Europei Under 19: l’Italia perde 2-1 contro la Spagna, niente semifinale

Nulla da fare per l’Italia Under 19. I ragazzi di Carmine Nunziata si sono arresi alla Spagna perdendo il match 2-1. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Merola, gli azzurrini sono crollati nella ripresa. Al 61′ è arrivato il pareggio spagnolo con l’autogol di Bianchi. Sette minuti dopo è arrivato il sorpasso delle furie rosse con il rigore trasformato da Abel Ruiz.

Foto: Twitter Nazionale Italiana