Europei U21, Pisilli risponde a Rodriguez: 1-1 tra Spagna e Italia. Azzurrini ai quarti da secondi in classifica

17/06/2025 | 22:55:08

Finisce in parità il terzo e ultimo match della fase a gironi dell’Europeo U21 dell’Italia di Carmine Nunziata. Contro la fortissima spagna gli Azzurrini pareggiano 1-1 la gara decisiva per capire quale delle due rappresentative, già qualificate per i quarti di finale, sarebbe passata al turno successivo come prima classificata. Posizione che tocca alla Spagna per maggior numero di reti messe a segno nelle gare disputate. Di Rodriguez al 53′ per le Furie Rosse e del romanista Niccolò Pisilli sei minuti più tardi per l’Italia.

Foto: Instagram Azzurri