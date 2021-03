Europei U21, i risultati delle 18: larghe vittorie per Danimarca e Portogallo

Ecco i risultati delle gare dell’Europeo Under 21 in programma alle ore 18 e le classifiche finali di Gruppo C e Gruppo D:

GRUPPO C

Danimarca-Russia 3-0 (10’ Bruun Larsen, 11’ Dreyer, 90’ Holse)

Islanda-Francia 0-2 (17’ Guendouzi, 38’ Edouard)

Classifica

Danimarca 9

Francia 6

Russia 3

Islanda 0

GRUPPO D

Croazia-Inghilterra 1-2 (12’ Eze, 74’ Jones, Bradaric 91’)

Svizzera-Portogallo 0-3 (3’ Queiros, 60’ Trincao, 65’ Francisco Conceiçao)

Classifica

Portogallo 9

Croazia 3

Inghilterra 3

Svizzera 3