Europei U21, Germania e Danimarca volano ai quarti

15/06/2025 | 23:35:46

Sono appena terminate le due partite dell’Europeo Under 21 valevoli per la seconda giornata della fase a gironi. Nel Gruppo B la Germania domina nella prima ora contro la Repubblica Ceca, cala un poker e chiude sul 4-2: 6 punti in classifica e qualificazione in tasca. Nel Gruppo D stessa sorte per la Danimarca: successo per 2-1 contro l’Olanda, sei punti in classifica e pass conquistato.

Foto: sito FIFA