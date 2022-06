Europei U19, l’Italia sconfitta dalla Francia andrà comunque in semifinale

Si conclude l’ultima giornata del girone per l’Italia U19 agli europei di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata escono sconfitti dalla Francia per 4-1. In virtù dei risultati maturati nelle prime due gare, la selezione azzurra approda comunque in semifinale. L’Italia conoscerà domani il suo avversario che sarà una tra Inghilterra e Israele, ovvero la squadra che vincerà il girone B. La partita verrà disputata il 28 Giugno.

Foto: Twitter Italia