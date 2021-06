Europei, solo Belgio e Olanda possono eguagliare l’Italia

Con la vittoria di ieri sera contro il Galles, l’Italia di Roberto Mancini ha raggiunto il primato del girone con 3 vittorie su 3 portandosi a 9 punti con 7 gol fatto e 0 subiti. Nessun’altra squadra non ha subito neanche un gol tranne Inghilterra e Svezia, ma loro hanno pareggiata una delle prime due partite. In poche parole, nessuna squadra potrà fare quello che ha fatto l’Italia. Solo l’Olanda e il Belgio, che giocheranno oggi, posso eguagliarla in termini di punti e di vittorie. L’Olanda è già prima in classifica e può permettersi di fare molti cambi contro la Macedonia. Mentre il Belgio deve cercare di non perdere contro la Finlandia.

Foto: Vivo Azzurro