Seconda designazione a questi Europei per l’arbitro italiano Daniele Orsato, che dirigerà la sfida del gruppo E tra Spagna e Polonia, in programma sabato a Siviglia alle 21. Con lui come assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti; al Var Massimiliano Irrati, assistito da Marco Di Bello, Filippo Meli e Paolo Valeri. Quarto uomo la francese Stéphanie Frappart.

FOTO: Sito Aia