Ieri allo stadio Olimpico di Roma, l’Italia ha dato il via agli Europei con una netta vittoria contro la Turchia. Oggi si completerà il primo turno del gruppo A della competizione con la sfida tra Galles e Svizzera in programma alle ore 15. Inoltre, scenderanno in campo, anche le squadre del gruppo B.

Questo il programma:

Gir. A

15:00 Galles – Svizzera

Gir. B

18:00 Danimarca – Finlandia

21:00 Belgio – Russia

