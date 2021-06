Europei: la Serie A domina la classifica marcatori

L’Italia domina la scena in questo Europeo. Non solo la Nazionale azzurra allenata da Mancini, che ha sorpreso tutti per la sua qualità di gioco, ma anche la Serie A ha dimostrato di avere tantissimi talenti nel suo campionato. Nella classifica dei marcatori, dopo questi primi 2 turni, dei 50 gol fatti nel torneo (oltre a 5 autoreti) ben 18 sono state realizzate da giocatori che militano nella Serie A. Juve in testa grazie a Ronaldo (3 gol), Ramsey e Morata. Subito dopo c’è l’Inter con Lukaku (2 gol), Perisic e Skriniar. Poi c’è la Lazio con Immobile (2 reti), l’Atalanta di Miranchuk e Gosens, il Sassuolo con Locatelli. Concludono questa classifica i gol di Insigne che milita nel Napoli, il Torino del polacco Linetty e il Genoa con Pandev che ha segnato il primo gol della storia della Macedonia in questo Europeo sempre più a tinte italiane.

FOTO: Twitter Euro2020