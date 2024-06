Nel match delle 21 di ieri sera l’Inghilterra si è imposta per 0-1 sulla Serbia con non pochi patemi, tuttavia la partita valida per il Gruppo C dell’Europeo ha decretato un nuovo record negativo nella storia dei campionati Europei. Infatti nel match sono stati effettuati 11 tiri (sei per la Serbia, cinque per l’Inghilterra), per l’appunto il numero più basso nella storia degli Europei dal 1980.

Foto: instagram Euro 2024